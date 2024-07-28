Suudi Arabistan'ın El-Fav Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Suudi Arabistan'daki El-Fav Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Suudi Arabistan'ın Kinde Krallığı'nın başkenti olan el-Fav, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bu duyuru, Suudi Arabistan Kültür Bakanı Bedir bin Abdullah bin Ferhan tarafından yapıldı.

El-Fav Arkeolojik Alanı

Bakan Ferhan, el-Fav arkeolojik sit alanının, Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Vadi ed-Devasir kentinde yer aldığını belirtti. UNESCO’nun 46. Dünya Mirası Komitesi oturumları sırasında bu önemli kararın alındığı aktarıldı.

Ferhan, "Suudi Arabistan, El-Fav Arkeolojik Sit Alanının, insanlık mirası açısından olağanüstü küresel değere sahip bir kültürel alan olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını sağladı," dedi.

El-Fav, 50 kilometrekarelik bir alana yayılırken, 275 kilometrekarelik bir koruma alanıyla çevrilidir. Ayrıca, Tuveyk Sıradağları’nın birleştiği noktada, Rubülhali Çölü ile dar bir koridor oluşturmaktadır.

Bu gelişme ile birlikte, Suudi Arabistan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilen toplam arkeolojik alan sayısı 8'e yükseldi.