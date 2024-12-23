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Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği Yeniden Açıldı: Afganistan Yönetimi Memnun

Afganistan yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:28
Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği Yeniden Açıldı: Afganistan Yönetimi Memnun

Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği Yeniden Hizmete Açıldı

Afganistan yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden hizmete açmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, bu gelişmenin her iki ülke için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Diplomatik İlişkilerin Güçlenmesi

Mücahid, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmasının, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum, her iki ülkeye de fayda sağlayacak" dedi.

Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği, dün X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaparak, büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Hatırlanacağı üzere, Afganistan'da 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası birçok ülke büyükelçiliklerini kapatmış ve diplomatik misyonlarını sonlandırmıştı.

Afganistan'da şu anda İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye gibi az sayıda ülkenin diplomatik misyonları aktif bir şekilde sürdürülmektedir.

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