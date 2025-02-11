Suudi Arabistan, İran'ın Milli Gününü Kutladı

Suudi Arabistan, İran Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İran İslam Devrimi’nin 46. yıldönümü münasebetiyle tebrik etti.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA tarafından yayımlanan habere göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman, İran’ın milli günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a kutlama telgrafı gönderdi.

Kral Selman, telgrafında; “Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a en içten tebriklerimi, sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyor, kardeş İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin ve halkının ilerlemesini ve refahını sürdürmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Bin Selman da, Pezeşkiyan'ı milli gün münasebetiyle tebrik ederek, İran halkına ve devletine ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

İran’da 1979'da gerçekleştirilen İslam devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.