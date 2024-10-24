Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası Güvenliği Tehdit Ediyor

Suudi Arabistan'dan Uyarı: Gazze'deki Saldırılar Güvenliği Tehdit Ediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

BRICS Zirvesi Üzerinde Açıklamalar

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Bin Ferhan, küresel zorluklarla mücadele zamanında gerilimlerin arttığına ve kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekti.

Gerilim ve Çatışmanın Yayılması

Gazze'deki olaylara dair değerlendirmesinde Bakan, "İsrail'in saldırılarının sürmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor. Bu gerilim, Lübnan gibi diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılabilir. Çatışmanın devamı, bölgedeki durumu daha da kötüleştirebilir." ifadesini kullandı.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Bin Ferhan, Gazze'de derhal ateşkese varılması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, BRICS ülkelerinin Filistin davasına gösterdiği dayanışmayı ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik desteklerini övdü.