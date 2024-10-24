DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,12 -0,34%
ALTIN
3.012,41 -0,7%
BITCOIN
2.316.088,95 -1,49%

Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası Güvenliği Tehdit Ediyor

Suudi Dışişleri Bakanı, Gazze'deki saldırıların bölgesel güvenlik için büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:53
Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası Güvenliği Tehdit Ediyor

Suudi Arabistan'dan Uyarı: Gazze'deki Saldırılar Güvenliği Tehdit Ediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

BRICS Zirvesi Üzerinde Açıklamalar

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Bin Ferhan, küresel zorluklarla mücadele zamanında gerilimlerin arttığına ve kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekti.

Gerilim ve Çatışmanın Yayılması

Gazze'deki olaylara dair değerlendirmesinde Bakan, "İsrail'in saldırılarının sürmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor. Bu gerilim, Lübnan gibi diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılabilir. Çatışmanın devamı, bölgedeki durumu daha da kötüleştirebilir." ifadesini kullandı.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Bin Ferhan, Gazze'de derhal ateşkese varılması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, BRICS ülkelerinin Filistin davasına gösterdiği dayanışmayı ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik desteklerini övdü.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
2
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
3
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
4
Kabil'de Patlama: 1 Çocuk Öldü, 11 Yaralı
5
Erzurum'da Öğrenci Servisi ve Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Antalya Balıkçı Barınağı'na Rüşvet Operasyonu
7
Bucak'ta Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek