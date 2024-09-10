Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze'ye İnsani Yardım Engelinin Savaş Suçu Olduğu Açıklandı

Suudi Arabistan'dan Sert Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların engellenmesinin ciddi bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Ortak Basın Toplantısı Detayları

Bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. İş birliği ve insani yardım konularında ortak görüş belirten bakan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafının Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesi savaş suçudur ve bu durum insani bir felakettir."

Uluslararası Güvenlik Sistemi Üzerine Eleştiriler

Bin Ferhan, Gazze'de ateşkesin gecikmesiyle ilgili olarak, uluslararası güvenlik sisteminin çöküşte olduğunu belirtti. Bu sistemin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, İsrail'in ateşkes taleplerine olumsuz yaklaşımını eleştirdi. Ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukuk çerçevesinde göz ardı edildiğini ifade etti.

Sudan Krizine Dair Gelişmeler

Sudan'daki duruma da değinen Bakan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki koordinasyonun artarak devam ettiğini belirtti. Sudan'daki krizin çözümü için bölgesel bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Toplantıda Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise, Gazze'de acilen bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda İsrail'in ihlallerine karşı Lübnan halkına tam destek vereceklerini belirtti.