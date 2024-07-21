Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e saldırıları sonrasında bölgesel tansiyonun artmasından endişeli

Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e saldırıları sonrasında yaşanan bölgesel gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine gerçekleştirdiği saldırı üzerine yükselen bölgesel tansiyonun endişe ile takip edildiği belirtildi.

Taraflara sükunet çağrısı yapılan açıklamada, saldırıların bölgesel tansiyonu ikiye katladığı ve Gazze saldırılarının sona erdirilmesi için sürdürülen çabalara zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma bölgesel tansiyonu düşürmek için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.