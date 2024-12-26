Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Keskin Tepki

İsrail Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Uluslararası Tepkiler

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir şekilde kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa avlusuna girişinin ve bununla birlikte İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyine gerçekleştirdiği saldırıların da kınandığı belirtildi. Açıklamada, bu tür sistematik ihlallerin dünya genelindeki Müslümanların duygularını ihlal ettiği ifade edildi.

Katar'ın Kınaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yapılan bu tür baskınları en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada, Aksa'nın dini ve tarihi statüsüne yönelik saldırıların yalnızca Filistinlilere değil, dünya genelinde iki milyardan fazla Müslümana yönelik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail hükümetinin bu politikasının, bölgedeki şiddeti artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

BAE'nin Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in aksiyonlarını şiddetle kınayarak, Mescid-i Aksa'ya yönelik bu provokatif eylemlerin Müslüman toplulukları hedef aldığını belirtti. Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya yeterli koruma sağlanmasının ve devam eden ihlallerin derhal durdurulmasının önemini vurguladı.

Ürdün'ün Görüşü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in baskınını kabul edilemez bir provokasyon olarak tanımladı. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'teki diğer kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne saygı duyulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası bir müdahale gerektiğinin altı çizildi.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü ve Uluslararası Anlaşmalar

Ürdün, 1994 yılında Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edilirken, 2013'te yapılan bir anlaşmayla Kudüs ve kutsal mekanların savunulması yetkisini de elinde bulundurmaktadır. Mescid-i Aksa, bu statü çerçevesinde Ürdün'ün Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yönetilmektedir. İsrail ise, Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise sadece ziyaretçi olarak kabul edildiğini savunmaktadır. Ancak, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Aksa'ya düzenlediği baskınlarda dini ritüellerini yerine getirmeleri sıkça tartışmalara yol açmaktadır.