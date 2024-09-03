Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki Gemisine Yönelik Saldırı İddiasını Reddetti

Suudi Arabistan'dan Açıklama

Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Kızıldeniz'de bir Suudi gemisinin saldırıya uğradığına dair iddialarını yalanladı.

İddialara Cevap

Yerel basında yer alan haberlere göre, Suudi Ulusal Denizcilik Şirketi, CENTCOM'un Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerinin, Husiler tarafından hedef alındığına dair açıklamasına yanıt verdi. Şirket, "MV Amjad" adlı tankerinin Kızıldeniz'de saldırıya uğramadığını duyurdu.

Doğru Bilgiler

Açıklamada, CENTCOM'un belirttiği gibi "MV Amjad" tankerinin Kızıldeniz'de herhangi bir tehlike ile karşılaşmadığı belirtildi. Ayrıca, geminin %100 çalışır durumda olduğu ve yoluna devam ettiği vurgulandı.

Husilerin Saldırısına Dikkat

CENTCOM ise, Yemen merkezli Husilerin Kızıldeniz'de "MV Blue Lagoon 1" ve "MV Amjad" tankerlerine saldırdığını açıklamıştı. Bu eylemlerin hem bölgesel hem de global ticareti olumsuz etkilediğini ve deniz ekosistemine zarar verdiğini belirtti.

Taşıdığı Yük Miktarı

"MV Amjad" gemisinin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıdığı, bu miktarın 21 Ağustos'ta saldırıya uğrayan "MV Delta Sounion" gemisinin taşıdığı miktarın iki katı olduğu da kaydedildi. Bu durum, bölgede yaşanan gerginliğin ve deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.