Suudi Arabistan, Lübnan'a İnsani Yardım Uçuşu Gerçekleştirdi

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a İnsani Yardım Uçuşu

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'a insani yardım sağlayan bir uçak göndermiştir. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da aktarılan bilgilere göre, bu yardım, Suudi Arabistan ile Lübnan arasında oluşturulan hava köprüsünün ilk adımı olarak kabul edilmektedir.

Beyrut'a Varış

Yardım uçağı, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yaptı. Uçakta, insani yardım malzemeleri ve tıbbi gereçler yer alıyordu. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin de uçuşta bulunması, yardımın önemini artırdı.

Talimatlar ve Hazırlıklar

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından aktarılan bilgilere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından, Lübnan halkına yönelik yardımların ulaştırılması amacıyla hava köprüsü kurulmuştur.

İçerik Bilgileri

Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakta, insani malzemelerin yanı sıra gıda yardımları ve sığınmacılar için gerekli olan araç ve gereçlerin de bulunduğu bildirilmektedir.