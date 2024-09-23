Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Suudi Arabistan Milli Günü Coşkuyla Kutlandı

Suudi Arabistan’ın 94. Milli Günü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyon ile kutlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, etkinlikte iki ülke arasındaki güçlü bağlardan ve işbirliği fırsatlarından bahsetti.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Bakan Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara Valisi Vasip Şahin, ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi önemli isimler de katıldı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da davette yer aldı.

Bakan Güler'in Açılış Konuşması

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Bakan Güler, Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’daki rolüne vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bağlarla güçlendiğini belirtti.

Güler, ayrıca son dönemde yapılan karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendiğini ifade eden Güler, enerji, lojistik ve ulaştırma alanlarındaki projelerin önemine değindi. Kendi bakanlıkları olarak savunma alanında da işbirlikleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin bölgesel güvenlik için ortak hedeflere ulaşma noktasında daha etkili inisiyatifler üstlenebileceğini dile getirdi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr’ın Değerlendirmeleri

Resepsiyon sonrası konuşan Büyükelçi Abu Al-Nasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihi köklerine işaret etti. 2023 yılı için iki ülke arasındaki ticaretin 6,8 milyar dolara ulaştığını ve hedefin daha da ileriye taşımak olduğuna dikkat çekti.

Gelecekteki İşbirlikleri

Abu Al-Nasr, 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma projelerine odaklandıklarını belirterek, işbirliğini derinleştirmek için ortak projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Resepsiyon, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve gelecekte daha fazla işbirliği için bir fırsat olarak değerlendirildi.