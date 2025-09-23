Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh vefat etti

Suudi Arabistan Genel Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh 82 yaşında vefat etti; Riyad ve ülke genelinde cenaze programı açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Genel Müftü ve Kıdemli Alimler Konseyi Başkanı Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh'in vefat ettiğini duyurdu. Resmi açıklamada Şeyh Abdulaziz'in 82 yaşında olduğu belirtildi.

Cenaze programı

Açıklamaya göre Şeyh Abdulaziz için Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camisi'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak.

İkindi namazının ardından Mescid-i Haram (Mekke), Mescid-i Nebevi (Medine) ve ülke genelindeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı düzenleneceği ifade edildi.

Hayatı ve çalışmaları

Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, 1943 yılında Suudi Arabistan'da doğdu. 1999 yılında Abdülaziz bin Baz'ın yerine Suudi Arabistan Müftüsü olarak göreve başladı.

Akademik ve dini çalışmaları arasında "Fetvalar", "Doktrinler" ve "Helal ve Haramlar Hakkındaki Hükümler" başlıklı yayınlar yer alıyor.

