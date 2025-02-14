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Suudi Arabistan, Putin ve Trump Zirvesine Ev Sahipliği Yapmaktan Memnuniyet Duyuyor

Suudi Arabistan, Putin ve Trump'ın zirvesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı. Barış çabaları da vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:43
Suudi Arabistan, Putin ve Trump Zirvesine Ev Sahipliği Yapmaktan Memnuniyet Duyuyor

Suudi Arabistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geleceği zirveye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi yazılı açıklamada, Putin ve Trump arasında 12 Şubat tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinin takdir edildiği ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Putin ve Trump'ın Suudi Arabistan'da bir araya gelme ihtimalinin önemli bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı. "Suudi Arabistan Krallığı, bu zirvenin Krallık'ta yapılmasından memnuniyet duyacaktır," denildi.

Suudi Arabistan'ın, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceği belirtilirken, krizin başladığı günden bu yana barış için sürekli çalıştıkları ifade edildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 3 Mart 2022 tarihinde Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri de hatırlatıldı. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, 3 yıl boyunca bu çabalarını sürdürecek ve bu bağlamda birçok toplantıya ev sahipliği yapacaktır," ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, son olarak Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Putin ile yakın zamanda muhtemelen Suudi Arabistan'da görüşeceğini duyurmuştu.

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