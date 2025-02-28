Suudi Arabistan Ramazan Ayına Giriş Tarihini Açıkladı

Suudi Arabistan, ramazan ayının 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını resmi olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:46
Suudi Arabistan Ramazan Ayına Giriş Tarihini Açıkladı

Ramazan Ayı 1 Mart'ta Başlıyor

Suudi Arabistan, ramazan ayının başlangıç tarihini belirledi. Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın aktardığı bilgilere göre, Kraliyet Divanı, ramazan hilalinin görüldüğünü ve 1 Mart Cumartesi günü ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

Hilalin Görülmesi ve Farklı Uygulamalar

İslam ülkelerinde, hilalin görülebilirliği konusunda farklı uygulamalar mevcuttur. Bazı ülkeler, hilalin kendi coğrafi bölgelerinde görülmesi esasına dayanarak ramazanın başlangıcını belirlerken, diğerleri ise dünya genelindeki görünürlüğü dikkate alır.

Örneğin, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcını ve bayramların tespitini, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas alarak yapmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mağduriyetin Bitmediğini Söylemek Küstahlıktır'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Yaralarını Unutmadık
4
TDV Sakarya Arama Kurtarma Ekibi AFAD'tan Akreditasyon Aldı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Ekonomik Maliyeti 380 Milyar Dolar
6
Garance Kasırgası, La Reunion'da Üç Can Aldı
7
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi