Suudi Arabistan Ramazan Ayına Giriş Tarihini Açıkladı

Ramazan Ayı 1 Mart'ta Başlıyor

Suudi Arabistan, ramazan ayının başlangıç tarihini belirledi. Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın aktardığı bilgilere göre, Kraliyet Divanı, ramazan hilalinin görüldüğünü ve 1 Mart Cumartesi günü ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

Hilalin Görülmesi ve Farklı Uygulamalar

İslam ülkelerinde, hilalin görülebilirliği konusunda farklı uygulamalar mevcuttur. Bazı ülkeler, hilalin kendi coğrafi bölgelerinde görülmesi esasına dayanarak ramazanın başlangıcını belirlerken, diğerleri ise dünya genelindeki görünürlüğü dikkate alır.

Örneğin, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcını ve bayramların tespitini, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas alarak yapmaktadır.