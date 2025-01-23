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Suudi Arabistan, Trump Döneminde ABD Yatırımlarını 600 Milyar Dolar Artırmayı Planlıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump döneminde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar genişletmeye niyetli.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:35
Suudi Arabistan, Trump Döneminde ABD Yatırımlarını 600 Milyar Dolar Artırmayı Planlıyor

Suudi Arabistan'dan Büyük Yatırım Planı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar seviyesine çıkarma niyetini bildirdi.

Associated Press'in (AP) Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, Trump, görevi süresince Suudi Arabistan ile yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor. Trump, Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın yatırım yapmasının hemen ardından ülkeyi ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Suudi Yatırımlarının Detayları Henüz Belirlenmedi

Görüşmede, bin Selman'ın, önümüzdeki 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını artırma isteğini vurguladığı ifade edildi. Ancak bu yatırımların hangi sektörlerde gerçekleştirileceğine dair henüz bir bilgi verilmedi. Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Trump, yemin ettiği 20 Ocak tarihinden sonra Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dikkat çekerek, "İlk yurt dışı gezim genellikle İngiltere'ye olurdu ama bu sefer Suudi Arabistan'ı seçmiştim; çünkü 450 milyar dolar değerinde ürün talepleri bulunuyordu" dedi.

Rubio, Ortaklık ve İşbirliğini Destekliyor

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Suriye, Lübnan ve Gazze'deki gelişmelere de değinen Rubio, Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrar konusundaki çabalarını övgüyle karşıladığını ifade etti.

Rubio ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü ve Gazze'deki insani yardım ve ateşkes konularını ele aldı. İkili, Gazze'deki ateşkes sonrası planlamanın geliştirilmesi için daha fazla iletişimin önemini vurguladı.

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