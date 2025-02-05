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Suudi Arabistan, Trump'ın Filistin Devleti İfadesini Yalanladı

Suudi Arabistan, Trump'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti şartını kabul etmediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 05:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 05:48
Suudi Arabistan, Trump'ın Filistin Devleti İfadesini Yalanladı

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiği" iddiasını kategorik olarak yalanladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu konudaki tutumunu, hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nin dokuzuncu oturumunun birinci yılının açılışında, Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını vurguladığı belirtildi. Bin Selman, böyle bir devlet olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacaklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bin Selman’ın 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nde de bu kararlı tutumunu sürdürdüğü ve 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti kurulması için çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebinin yinelediği, barışsever ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdığı ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin önemini belirttiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhakı veya Filistin halkının topraklarından çıkarılması girişimlerinin meşru haklarını ihlal etme girişimlerine kesinlikle karşı çıktığını belirtti. Ayrıca uluslararası toplumun, Filistin halkının yaşadığı ağır insani ızdırapların hafifletilmesi için çalışmasının önemine değindi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, bu kararlı tutumunun müzakere veya pazarlık konusu olamayacağını, Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararları uyarınca meşru haklarını elde etmediği sürece kalıcı ve adil bir barışın sağlanamayacağını vurgulamaktadır. Bu durum önceki ve şimdiki ABD yönetimlerine de anlatılmıştı" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme için bir Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koşuyor mu?" sorusuna yanıt olarak, "Hayır, böyle bir talepleri yok" demişti.

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