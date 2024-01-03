Suudi Arabistan, Türkiye ile yatırım işbirliği anlaşmasını onayladı!

Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında Riyad'da bir araya geldi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, toplantının detaylarını duyurdu.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki için iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, Bakanlar Kurulu toplantısında anlaşmanın onaylandığını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, doğrudan yatırım teşviki için iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, anlaşma hakkında henüz detaylı bilgi vermedi.