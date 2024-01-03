Suudi Arabistan, Türkiye ile yatırım işbirliği anlaşmasını onayladı!

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, doğrudan yatırım teşviki için iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından onaylandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan, Türkiye ile yatırım işbirliği anlaşmasını onayladı!
Yayın Tarihi:

Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında Riyad'da bir araya geldi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, toplantının detaylarını duyurdu.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki için iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, Bakanlar Kurulu toplantısında anlaşmanın onaylandığını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, doğrudan yatırım teşviki için iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, anlaşma hakkında henüz detaylı bilgi vermedi.

Öne Çıkanlar
Doları olanlar panikte! Büyük deprem kopacak: Doları bırakıp bunu alan yaşadı Doları olanlar panikte! Büyük deprem kopacak: Doları bırakıp bunu alan yaşadı
Misafirleriniz bir porsiyon daha isteyecek! Davet sofralarına yakışır çilekli trileçe tarifi Misafirleriniz bir porsiyon daha isteyecek! Davet sofralarına yakışır çilekli trileçe tarifi
Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu!
Çok Okunanlar
48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! 2024'te harç ve tarifelerde yeni dönem: Cep telefonu kaydından köprü geçişine kalem kalem hesap! 2024'te harç ve tarifelerde yeni dönem: Cep telefonu kaydından köprü geçişine kalem kalem hesap! Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Son Dakika: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Son Dakika: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Fransa'da şiddetli su baskınları sonrası kırmızı alarm Fransa'da şiddetli su baskınları sonrası kırmızı alarm