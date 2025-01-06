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Suudi Arabistan ve ABD, Lübnan'daki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Lübnan'daki durumu görüştü.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 01:51
Suudi Arabistan ve ABD, Lübnan'daki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Suudi Arabistan ve ABD, Lübnan'daki Durumu Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Kasım 2024 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Riyad’daki bakanlık binasında gerçekleşti.

Lübnan ve Bölgesel Meseleler Ele Alındı

Toplantıda, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ve genel bölgesel meseleler değerlendirildi. Anlaşma, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04:00’te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti. Ancak, anlaşma sonrasında İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik toplam 392 ihlal gerçekleştirdiği bildirildi.

İnsani Durum Kızışıyor

Lüban Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden çatışmalar sonucu en az 4,000 insan hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 1106 kadın ve çocuk ile 222 sağlık çalışanı yer alıyor. Ayrıca, daha fazla 16,000 kişi de yaralandı.

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