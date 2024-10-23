DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,11%
ALTIN
3.005,3 0,63%
BITCOIN
2.287.693,87 1,23%

Suudi Arabistan ve ABD, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Görüştü

Veliaht Prens bin Selman ve Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:18
Suudi Arabistan ve ABD, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı'nın Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi ve Lübnan ’daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Riyad’da bir araya geldi. Suudi haber ajansı SPA’ya göre, bu görüşmede hem ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hem de ortak işbirliği alanları üzerinde duruldu.

Bölgedeki Gerilimin Ele Alınması

İki lider, özellikle Gazze ve Lübnan'da yaşanan saldırıların durdurulması ve bu olayların yarattığı güvenlik ile insani krizlere karşı yapılan çabaları detaylı bir şekilde görüştü. Blinken, görüşmesine başlamadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu Turu

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze’ye saldırılarına başlamasından bu yana Orta Doğu'yu 11. kez ziyaret eden Antony Blinken, ziyaretinin sonrasında Suudi Arabistan’a geçiş yaptı. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmaların korkunç boyutlara ulaştığı bildiriliyor.

İnsanlık Krizi ve Tahrip Edilen Altyapı

Son verilere göre, 7 Ekim'den itibaren yaklaşık 42 bin 792 Filistinli, bunların yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın, hayatını kaybederken, 100 bin 412 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Sivil altyapının, hastanelerin ve eğitim kurumlarının hedef alınması, bu durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
2
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak