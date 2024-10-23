Suudi Arabistan ve ABD, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı'nın Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi ve Lübnan ’daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Riyad’da bir araya geldi. Suudi haber ajansı SPA’ya göre, bu görüşmede hem ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hem de ortak işbirliği alanları üzerinde duruldu.

Bölgedeki Gerilimin Ele Alınması

İki lider, özellikle Gazze ve Lübnan'da yaşanan saldırıların durdurulması ve bu olayların yarattığı güvenlik ile insani krizlere karşı yapılan çabaları detaylı bir şekilde görüştü. Blinken, görüşmesine başlamadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu Turu

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze’ye saldırılarına başlamasından bu yana Orta Doğu'yu 11. kez ziyaret eden Antony Blinken, ziyaretinin sonrasında Suudi Arabistan’a geçiş yaptı. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmaların korkunç boyutlara ulaştığı bildiriliyor.

İnsanlık Krizi ve Tahrip Edilen Altyapı

Son verilere göre, 7 Ekim'den itibaren yaklaşık 42 bin 792 Filistinli, bunların yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın, hayatını kaybederken, 100 bin 412 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Sivil altyapının, hastanelerin ve eğitim kurumlarının hedef alınması, bu durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.