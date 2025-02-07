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Suudi Arabistan ve Arap Ülkelerinde Görülen Kar Yağışı

Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışı etkili oldu. Kış şartları sıcak iklimi değiştirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 01:52
Suudi Arabistan ve Arap Ülkelerinde Görülen Kar Yağışı

Kar Yağışı Sıcak İklimi Sarsıyor

Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri, yıl boyunca sıcak iklimleriyle tanınmalarına rağmen kar yağışının etkisi altına girdi. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesi'nde kar yağışının yoğun olduğunu duyurdu.

Ürdün ve Lübnan'da Soğuk Hava Dalga Etkisi

Ürdün Meteoroloji Müdürlüğü, 5 Şubat Çarşamba gününden bu yana ülkede etkili olan soğuk hava dalgasının devam ettiğini aktardı. Ülkedeki bazı bölgelerde sabah saatlerinde kar yağışının olduğunu belirtirken, El-Memleke televizyonu, doğu ve güney bölgelerinde yaşanan kar yağışlarının kış tutkunlarına keyifli anlar yaşattığını ifade etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin doğu bölgelerindeki beldelerin beyaza büründüğünü, kar kalınlığının bazı yerlerde 30 santimetreye ulaştığını ve bu nedenle birçok okulda eğitime ara verildiğini aktardı.

Irak'ta Kar Yağışı Beklentisi

Irak Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki dağlık alanlarda kar yağışının sürmesinin muhtemel olduğunu bildirdi. Bu durum, bölgedeki iklim değişikliklerinin etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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