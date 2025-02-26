Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile birlikte, bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Riyad’da gerçekleşen bu önemli buluşmada, iki Bakan Suudi Arabistan ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkileri ve işbirliği olanaklarını güçlendirmek için yöntemler üzerinde durdu.

İlişkiler Güçleniyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme esnasında Bayramov, Suudi mevkidaşı bin Ferhan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a hitaben yazdığı, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı mektupları takdim etti.

Buluşmaya Dair Ayrıntılar Paylaşılmadı

Bakanların görüşmesine dair daha fazla ayrıntı paylaşılmamış olsa da, bu görüşmenin her iki ülkenin dış politikalarında önemli bir adım olduğu düşünülüyor.