Suudi Arabistan ve BM Yetkilileri Suriye'nin Son Durumunu Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile 61 yılın ardından Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, bin Ferhan ve Pedersen telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan gelişmelerdi.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde yoğunlaşarak, muhalif grupların üstünlük sağlamasına yol açtı.

Özellikle 7 Aralık'ta Şam’a girmeye başlayan muhalif gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle rejim güçleri karşısında belirleyici bir zafer kazanarak, Şam ve çevresindeki bölgelerde kontrolü kaybetti. Bu gelişmeler sonucunda Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermişken, rejim lideri Esed başkenti terketmek zorunda kaldı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, ilk gün Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG terör örgütünden kurtarıldı. Bu operasyonla birlikte, Münbiç ilçesi de temizlenerek, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası yok edilmiş oldu.