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Suudi Arabistan ve Fas'tan Trump'a Tebrik Telefonları

Veliaht Prens Bin Selman ve Kral 6. Muhammed, Trump'ı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:57
Suudi Arabistan ve Fas'tan Trump'a Tebrik Telefonları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Trump'a Tebrik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Selman, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Trump’ın seçim zaferini kutladı.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişimi Umut Ediliyor

Bin Selman, Trump'a yönelik yaptığı konuşmada, görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduğunu ifade etti. Trump da bu dönüşte Bin Selman’a teşekkürlerini sundu.

Fas Kralı’ndan Ortak İşbirliği Vurgusu

Fas Kralı 6. Muhammed de, Donald Trump’ı kutladığı bir tebrik mesajı yayımladı. Fas resmi haber ajansı MAP tarafından bildirilen habere göre, Kral 6. Muhammed, Ortadoğu ve Afrika'da güvenliğin sağlanması amacıyla iki ülke arasında işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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