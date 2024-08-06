Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Suudi Arabistan ve Fransa Orta Doğu Gerilimlerini Gözden Geçirdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Fransa Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'daki gerilimi azaltma yollarını görüştü.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:43
Suudi Arabistan ve Fransa Orta Doğu Gerilimlerini Gözden Geçirdi

Orta Doğu'daki Gerilimin Azaltılması İçin Önemli Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki yükselen gerilimi azaltmanın yollarını değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, ikili, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu saldırılara karşı mümkün olan ateşkes çabalarını masaya yatırdı. Bunun yanı sıra, bölgedeki çatışmanın genişlemesi riskine karşı önlemler üzerinde duruldu.

Macron'un Önceki Temasları

Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında gerçekleşen suikast sonrası, İsrail ve İran arasındaki gerilim konularını da ele almıştı.

Gazze'deki İnsan Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarında, en az 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 653 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 bin 535 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı