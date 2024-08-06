Suudi Arabistan ve Fransa Orta Doğu Gerilimlerini Gözden Geçirdi

Orta Doğu'daki Gerilimin Azaltılması İçin Önemli Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki yükselen gerilimi azaltmanın yollarını değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, ikili, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu saldırılara karşı mümkün olan ateşkes çabalarını masaya yatırdı. Bunun yanı sıra, bölgedeki çatışmanın genişlemesi riskine karşı önlemler üzerinde duruldu.

Macron'un Önceki Temasları

Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında gerçekleşen suikast sonrası, İsrail ve İran arasındaki gerilim konularını da ele almıştı.

Gazze'deki İnsan Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarında, en az 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 653 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 bin 535 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.