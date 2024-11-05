Suudi Arabistan ve Irak Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Suudi Arabistan ve Irak Arasında Askeri İşbirliği Mutabakatı

Suudi Arabistan ile Irak, askeri işbirliği konusunda önemli bir adım atarak bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, her iki ülkenin savunma bakanları tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının Detayları

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Halid bin Selman, Riyad'da Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği olanaklarının ele alındığı belirtildi.

Bölgesel Gelişmeler ve İstikrar

Ayrıca, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrar için atılan adımlar da görüşüldü. Bakanların imzaladığı mutabakat zaptı, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.