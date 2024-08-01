Suudi Arabistan ve İran İkili İlişkileri Gelişiyor

Suudi Arabistan ve İran Arasındaki Diyalog Güçleniyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri masaya yatırdı.

Bölgesel Gelişmelerin Önemi

Görüşmeyle ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında var olan ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Bu tür görüşmelerin, iki ülke arasındaki diyaloğu ve iş birliğini artırarak bölgedeki istikrarı sağlamak açısından önemli olduğu ifade edildi.