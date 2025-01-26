Suudi Arabistan ve İtalya Stratejik Ortaklık Konseyi Kuruyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerde, iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Selman ve Meloni, ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi. Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ile geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için resmi imzalar atıldı. Meloni, Suudi Arabistan kültürü hakkında bilgi almak üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere El-Ula kentine gelmişti.