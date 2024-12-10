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Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki: Suriye'deki İşgal Kınandı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesine karşı kınama açıklamaları yaptı. Uluslararası hukuka dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:57
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki: Suriye'deki İşgal Kınandı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail'in Suriye'deki İşgalini Kınadı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesine karşı sert bir kınama yaparak uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar iletti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in tampon bölgeyi ele geçirerek uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret edilerek, Suriye'de güven ve istikrarın sağlanması çabalarının baltalandığı belirtildi. Uluslararası toplumun bu ihlallere karşı tepkisini göstermesi için çağrıda bulunuldu.

Suriye'nin Egemenliği Vurgulandı

Açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği" ifade edilerek, "Golan Tepeleri işgal edilmiş Arap Suriye topraklarıdır" denildi.

Kuveyt'ten Kınama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesini şiddetle kınadı. Bu adımın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği vurgulandı. Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Askeri Harekatı

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatı doğrultusunda, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. 1967'den beri işgal altında tutulan Golan Tepeleri için 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan kuvvetlerin çekilmesi anlaşması, bu bölgenin sınırlarını belirlemişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. Kısa süre içinde İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görüntüleri paylaşarak durumu kamuoyuna aktardı.

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