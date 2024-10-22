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Suudi Arabistan ve Ürdün'den Filistin ile Lübnan'a Destek

Suudi Arabistan ve Ürdün, Filistin ve Lübnan'a İsrail saldırıları karşısında tam destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:15
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Filistin ile Lübnan'a Destek

Suudi Arabistan ve Ürdün, Filistin ile Lübnan'a Tam Destek Verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in sürmekte olan saldırıları karşısında Filistin ve Lübnan'a tam destek sunduklarını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından aktarılana göre, Veliaht Prens ve Kral, başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile Arap ve İslam dünyasındaki meseleler üzerine çeşitli konular ele alındı.

Güvenlik ve İstikrar Konuları Görüşüldü

Toplantıda, ayrıca bölgede güvenlik ve istikrar ile ilgili Orta Doğu’daki gelişmeler, Gazze ve Lübnan’da ateşkes sağlama çabaları da masaya yatırıldı.

Her iki lider, Filistin ve Lübnan halkına tamamen destek verdiklerini ve bu ülkelere insani yardım sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyareti sırasında oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile birlikte Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

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