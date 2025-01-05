Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye Büyük İnsani Yardım Gönderildi

Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye'ye Yardım Konvoyu Gönderdi

8 Aralık 2024'te Suriye'nin Esed rejiminden kurtulmasının ardından, Suudi Arabistan ve Ürdün halkın insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir yardım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan'a ait 60 yardım tırı, Ürdün'ün Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Ağır Yardım Malzemeleri Havayla İletiliyor

Yardım tırlarının yanı sıra, 6 yardım uçağının da Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndan Şam Havalimanı'na hareket ettiği açıklandı. Bu yardımlar, Suriye’nin çeşitli bölgelerine dağıtılmak üzere planlandı.

Ürdün'den 300 Ton İnsani Yardım

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Suriye halkına destek veren bir insani yardım konvoyunun gönderildiği belirtiliyor. Ürdün, Suriye'ye toplamda 300 tonluk yardım malzemesi göndermiştir ve bu malzemelerin Suriye Kızılayı aracılığıyla ülkenin dört bir yanına ulaştırılacağı ifade edilmektedir.

İhtiyaçlar Giderek Artıyor

Dünya Bankası'nın 25 Mayıs 2024'te yayımladığı rapora göre, Suriyelilerin yaklaşık 5 milyon 700 bin'i, yani nüfusun %27'si aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu insani yardım, zor durumda olan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.