DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.466.975,63 0,55%

Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye Büyük İnsani Yardım Gönderildi

Suriye'nin Esed rejiminden kurtulmasının ardından Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye'ye insani yardım ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:04
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye Büyük İnsani Yardım Gönderildi

Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye'ye Yardım Konvoyu Gönderdi

8 Aralık 2024'te Suriye'nin Esed rejiminden kurtulmasının ardından, Suudi Arabistan ve Ürdün halkın insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir yardım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan'a ait 60 yardım tırı, Ürdün'ün Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Ağır Yardım Malzemeleri Havayla İletiliyor

Yardım tırlarının yanı sıra, 6 yardım uçağının da Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndan Şam Havalimanı'na hareket ettiği açıklandı. Bu yardımlar, Suriye’nin çeşitli bölgelerine dağıtılmak üzere planlandı.

Ürdün'den 300 Ton İnsani Yardım

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Suriye halkına destek veren bir insani yardım konvoyunun gönderildiği belirtiliyor. Ürdün, Suriye'ye toplamda 300 tonluk yardım malzemesi göndermiştir ve bu malzemelerin Suriye Kızılayı aracılığıyla ülkenin dört bir yanına ulaştırılacağı ifade edilmektedir.

İhtiyaçlar Giderek Artıyor

Dünya Bankası'nın 25 Mayıs 2024'te yayımladığı rapora göre, Suriyelilerin yaklaşık 5 milyon 700 bin'i, yani nüfusun %27'si aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu insani yardım, zor durumda olan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Türk Öğrenciye Ayrımcılık Suçlaması: Stockholm Üniversitesi Suçlu Bulundu
2
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karadağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Gösteriler Düzenlendi
4
Çin Devlet Başkanı Şi, Ekonominin Gücüne Vurgu Yaptı
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in Ailesini Ziyaret Etti
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araçlar Başarıyla Kurtarıldı
7
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye Büyük İnsani Yardım Gönderildi

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü