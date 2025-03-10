Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşme, Suudi Arabistan haber ajansı SPA tarafından duyuruldu. İlgili haberde, detaylara geniş yer verilmedi.

Rubio'nun Suudi Arabistan Ziyareti

Marco Rubio, gün içinde ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaşmıştı. Bu ziyaretin ardından, önemli bir diplomatik görüşme gerçekleştirilmiş oldu.

Zelenskiy'nin Ziyareti Planlanıyor

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Suudi Arabistan'a gitmişti. Yerel basında, Zelenskiy'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geleceği bilgisi yer aldı.