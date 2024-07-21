Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Suudi Arabistan, Yemen'deki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının olmadığını açıkladı

Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının ve saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.Suudi...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:23
Suudi Arabistan, Yemen'deki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının olmadığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının ve saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Sözcüsü Türki el-Maliki konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığı ve saldırıyla bir ilişkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili ayrıca ülkesinin hangi taraftan gelirse gelsin hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Husiler, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.


İLGİLİ HABERLER

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor