Suudi Arabistan, Yemen Hükümetine 500 Milyon Dolar Destek Sağlayacak

Suudi Arabistan'dan Yemen'e Güçlü Destek Adımı

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine toplam 500 milyon dolar destek vereceğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Yemen hükümetine yönelik mali ve ekonomik desteğin detayları paylaşıldı.

Yardımın Dağılımı

Açıklamada, Yemen Merkez Bankasına 300 milyon dolar mevduat yatırılacağı ve ülkenin bütçe açığını kapatmak amacıyla 200 milyon dolar destek sağlanacağı belirtildi.

Amacın Ekonomik İstikrar Olması

Bu maddi yardım ile birlikte Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümetine destek vererek mali ve ekonomik istikrar oluşturmayı, kamu mali durumunu güçlendirmeyi, devlet kurumlarını geliştirmeyi ve yönetişimi ile şeffaflığı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Yemen'in Mevcut Durumu

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014 tarihinden bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü elinde bulundurmaktadır. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor.