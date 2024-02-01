Suudi Yetkililer TFF'ye mektup gönderdi: Süper Kupa için ödenen parayı geri istedi

Suudi Arabistan’da 29 Aralık 2023’te yapılması beklenen Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Atatürk pankartı ve tişörtü giymesine izin verilmediği için iptal olmuştu. Takımlar bunun üzerine Türkiye’ye geri dönmüştü. Süper Kupa maçının Türkiye’de oynanması için yeni bir adım atıldı. Yaşanan olaya ilişkin Suudi Arabistan cephesinden yeni gelişme yaşandı.

Final maçı için 4.5 milyon euro ödeyen Suudi organizasyon şirketi, bu paranın yüzde 20’sinin TFF’ye, yüzde 80’inin kulüplere gittiğini belirterek, TFF’den ücretin iadesini isteğini içeren bir mektup gönderdi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Ali Koç, birkaç hafta önce katıldığı bir programda, parayı geri vereceklerini söylemişti. Ali Koç, bu konuda şunları demişti:

"1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyon'la yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreç boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum."