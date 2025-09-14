Süveyda'da Bedevi Araplar Çatışmaların Ardından Evlerine Dönüyor

Süveyda'da çatışmalar sonrası dönüş: Bedevi Araplar köylerine geri dönüyor

Sığınmacılar yaklaşık iki ay sonra El-Kasr'a döndü

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, El-Hecri adlı Dürzi silahlı grupla yaşanan çatışmalar nedeniyle köylerini terk eden Bedevi Araplar, yaklaşık iki ay aradan sonra evlerine dönmeye başladı.

Bölgeye Dera ve Şam kırsalından gelerek sığınan yaklaşık 600 kişi, sağlanan göreli güvenlik ortamının ardından El-Kasr köyüne geri döndü.

58 yaşındaki Muhammed Zureik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalar ve bombardıman nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zureik, "El-Hecri grubuna bağlı Dürziler bizi her gün bombalamaya başladı. Biz vadideydik, onlar ise tepede konuşlanmıştı. Önceki kaçırma olaylarıyla birlikte hayat çekilmez hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların sivilleri doğrudan hedef aldığını belirten Zureik, "Kadın, çocuk, çoban ya da yoldan geçen fark etmeksizin herkes hedef alınıyordu. Halk büyük zarar gördü." dedi.

Zureik, yaklaşık iki aydır köylerinden uzakta yaşadıklarını aktararak, "İnsanlar bu sürede kamplarda ya da başka köylerde barınmaya çalıştı. Şimdi yeniden El-Kasr’a dönüyoruz ama geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Ortalık sakinleşir mi, yoksa çatışmalar tekrar mı başlar, Allah bilir." diye konuştu.

Umudunun yalnızca Allah’ta olduğunu belirten Zureik, "Allah’tan tek dileğimiz, her şeyin yoluna girmesi. Biz herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki çatışmaların seyri

Gerginlik, 13 Temmuz tarihinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmaların başlamasıyla tırmandı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmaya çalışıldı ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu. 16 Temmuz tarihinde İsrail ordusu, Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı hedeflerini vurdu.

Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmesinin ardından Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başlamıştı. Ardından dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı Bedevi Araplara destek için bölgeye geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz tarihinde güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

23 Ağustos'ta, Dürzi toplumunun ruhani lideri Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan "Ulusal Muhafızlar", Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edildi.