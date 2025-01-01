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Süveyda'daki İstihbarat Merkezi, Beşşar Esed Rejiminin İzleme Yöntemlerini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Süveyda'daki istihbarat merkezi, rejimin izleme operasyonlarını ve Rusya'nın bölgedeki etkisini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:18
Süveyda'daki İstihbarat Merkezi, Beşşar Esed Rejiminin İzleme Yöntemlerini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Süveyda'daki İstihbarat Merkezi Belgelendi

AA, Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda kentindeki genel istihbarat merkezini görüntüledi. 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından ortaya çıkan belgeler, rejimin halkı nasıl izlediğini ve bölgede Rusya'nın varlığını gözler önüne seriyor.

Süveyda: Mezheplerin Kaynaşma Noktası

Hristiyan halkın çoğunlukta olduğu Süveyda, Dürziler gibi azınlıkları da barındırıyor. Dağlık konumu ve İsrail'e yakınlığı nedeniyle, bölge bazı askeri üslere ev sahipliği yapıyor. Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından, İsrail bölgedeki askeri üslere yönelik hava saldırılarını artırdı.

Güvenlik Merkezi ve Yağma Güvenliği

AA ekibi, bir zamanlar güvenlik üssü olan bu binanın önünde yerel halkın, yağma ve hırsızlık gibi olaylara karşı nöbet tuttuğunu belgeledi. Süveyda'daki Suriyeliler, rejim askerlerinin merkezdeki çalışma ofislerini ve kritik belgeleri ateşe verdiklerini aktarıyor.

İstihbarat Belgeleri: Türkiye, Ürdün ve Katar İzleniyor

Merkezdeki belgelerde, rejim istihbaratının Türkiye, Ürdün ve Katar gibi birçok ülkede yaşayan Suriyelileri takip ettiğini kanıtlayan evrakların yanı sıra, bölge halkının kişisel ilişkileri, husumetleri ve ticari anlaşmalarına dair bilgilerin de bulunduğu belirlendi.

Rejim Kontrolünü Yitiriyor

Suriyeliler, rejimin son yıllarda büyük ölçüde kontrolünü kaybettiğini belirtirken, bölge halkının bir üyesi gözaltına alındığında ortak tepkiler verdiklerini ifade ettiler. Ayrıca, halkın güvenlik güçlerinden birini kaçırarak rejimin alıkoyduğu kişiyi serbest bırakmak üzere müzakereler yaptığı paylaşıldı.

Rusya'nın İzleri

İstihbarat merkezinin alt katlarında, Rus yapımı çok sayıda silah ve mühimmat kutusu bulundu. Binanın üst katındaki sorumlu subayın makamı, diğer odalardan daha lüks bir iç mimariye sahipti. Ayrıca, etrafta Rusça kitaplar ve flamalar gibi belgeler de dikkat çekti.

Bu gelişmeler, Suriye'deki iç savaşın seyrini etkilemeye devam eden güç dengelerini ve bölgedeki istihbarat faaliyetlerini derinlemesine gözler önüne seriyor.

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