Suyu Verimli Kullananlara Üç Farklı Belge

Suyu Verimli Kullananlar Belgelendirilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik 'mavi', 'yeşil' ve 'turkuaz' olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi verileceğini duyurdu. Yumaklı, bu uygulamanın, suyun verimli kullanımı konusundaki başarıları belgelendirerek sürdürülebilir su yönetimini teşvik edeceğini belirtti.

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına dair usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlık tarafından su verimliliği belgesi düzenlenecek. Başvuru aşamasında, kurulan sisteme dair talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular, Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilecek.

Etkin Takip ve Sıfır Kayıp Anlayışı

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin detaylarını aktardı. Yumaklı, (Suda sıfır kayıp) anlayışı ile en değerli hazinelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yönetmelik rehberliğinde su verimliliği çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yumaklı, “Yönetmelik kapsamında suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik üç farklı seviyede belge vereceğiz. Yönetmelik ile Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni kurarak su verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendireceğiz” dedi.