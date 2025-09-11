Suzanne Lacy İstanbul'da: 'Birlikte/Togæther' Sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Suzanne Lacy'nin 'Birlikte/Togæther' Sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde

ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther", Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yarın açılıyor ve 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış ve basın toplantısı

Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan müze müdürü Ahu Antmen, Lacy'nin çalışmalarını kamusal sanat bağlamında değerlendirdi. Antmen, "Lacy'nin yaklaşımıyla kamusal sanat, sergideki enstalasyonlarda da görüleceği gibi sokaklarda, sahillerde, alışveriş merkezlerinde bazen otoparklarda insanlardan oluşan birer canlı tablo olarak hayat buluyor," dedi.

Antmen, sergi kapsamında Lacy'nin performanslarında gündeme getirdiği kadın odaklı toplumsal olgulara dair çeşitli performanslar, konuşmalar ve her yaştan katılımcıya yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini aktardı. Ayrıca, Antmen eserlerde kullanılan malzemenin insan olduğunu vurguladı ve Lacy'nin çalışmalarında insanların bir araya geldiği sohbetleri önemsediğini belirtti.

Sanatçıdan mesaj

Suzanne Lacy, Sakıp Sabancı Müzesi'ne sergi hazırlıkları için harcanan çabadan dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'ye çok büyük saygım var. Türkiye'den çok sayıda isim tanıyorum. Ülkenizin kültürüne, zekasına ve özellikle buradaki kadınların gücüne çok büyük saygı duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Lacy, sanat pratiğinin soru odaklı olduğunu belirterek akademik kökenini şöyle özetledi: "Biyoloji, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere bir akademik disiplinden geliyorum. ... 'Bir insan ne demek?', 'Bir biyolojik varlık ne demek?', 'Sosyal bir varlık olmak ne demek?', 'Vatandaş olmak ne anlama geliyor?' soruları aslında benim pratiğimin temelinde yer alıyor."

Sanatın yalnızca imgelerde değil, kamusal alanda kurulan ilişkilerde ve bu ilişkilerin harekete geçirdiği sonuçlarda yaşadığını söyleyen Lacy, eserlerinin izleyiciyi düşünmeye davet ettiğini ekledi: "Her projeye sorularla başlarım. İnsanların kendi koşullarını nasıl kavradıklarını merak eder ve paylaşmayı seçtikleri şeylere gerçekten değer veririm."

Sergide öne çıkan yapıtlar ve temalar

"Birlikte" seçkisi katılımı, dayanışmayı ve birlikte öğrenmeyi sanat biçiminde anlatıyor. Lacy, projelerinde çoğunlukla kadınlar ve gençler başta olmak üzere farklı toplum kesimlerinden gönüllüleri bir araya getirerek insanlarla canlı tablolar oluşturuyor ve kimlik, özgürlük, şiddetin çeşitli biçimleri, ekonomik zorluklar ile yaş alma gibi konuları gündeme taşıyor.

Sergide Lacy'nin kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtlar bir araya getiriliyor. "Fısıltı", "Dalgalar", "Rüzgar" ve "Kristal Örtü" eserleri, yaşlanma ve yaş alan kadınların kişisel ve toplumsal deneyimlerine odaklanırken; "Kapıyla Sokak Arasında" farklı kuşaklardan kadınların eğitim, istihdam, aile ve göç gibi konular etrafındaki sohbetlerini ele alıyor.

"Kendi Elinle" eseri ise Ekvador'da on bini aşkın kadının şiddetle ilgili mektuplarını okumak üzere bir boğa güreşi arenasında toplanan erkekler aracılığıyla, dünyada kadına yönelik şiddetin görünürlüğünü sorguluyor.

Etkinlikler, katalog ve işbirlikleri

Sergi süresince Lacy'nin sanatsal pratiği farklı boyutlarıyla ele alınacak. İlk etkinlik, 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek sanatçı konuşması olarak planlanıyor. Ayrıca Suzanne Lacy, müze müdürü Ahu Antmen ile bir araya gelerek gönüllülüğe dayanan katılımcı sanat pratiğini anlatacak.

Sergiyle eş zamanlı olarak Lacy'nin pratiğini ele alan metinlerin yanı sıra sanatçının farklı dönemlerine ait belgeleri ve görsel arşivini içeren kapsamlı bir katalog yayımlanacak. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi SU Gender ve Sabancı Vakfı ile birlikte çok katmanlı etkinlikler de düzenlenecek.

Ayrıca programda Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Furkan Aydıncı da konuştu.

Ziyaret bilgileri

"Suzanne Lacy: Birlikte/Togæther" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi Galeri -2'de 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

