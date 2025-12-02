Süzme Balda Taklit-Tağşiş: 3 Firma 'Taklit veya Tağşiş' Listesine Eklendi

Ankara, Bursa ve Gümüşhane'deki üç firmanın süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi; firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı listesine eklendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:57
Süzme Balda Taklit-Tağşiş: 3 Firma 'Taklit veya Tağşiş' Listesine Eklendi

Süzme Balda Taklit-Tağşiş: 3 Firma Listelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine arıcılık ürünleri grubundan üç firmanın daha eklendiğini açıkladı. Ankara, Bursa ve Gümüşhane'de üretilen süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.

Tespit Edilen Firmalar ve Ürünler

Ravza Bal - Mustafa Keleş (Gümüşhane, Kelkit) — Ravza Bal Süzme Çiçek Balı

Vahit Yıldız Balsu - Vahit Yıldız (Ankara, Akyurt) — Ecegün Süzme Çiçek Balı

Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Bursa, Nilüfer) — Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G

Bakanlığın yayımladığı listeye göre bu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi.

Bakanlığın İlanı ve Tüketici Bilgilendirmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. İlgili listeye ve detaylara guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, ‘TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR' LİSTESİNE ARICILIK ÜRÜNLERİ...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, ‘TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR' LİSTESİNE ARICILIK ÜRÜNLERİ GRUBUNDAN 3 YENİ ÜRÜNÜ DAHA EKLEDİ.

