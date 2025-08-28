DOLAR
Sybiha'dan Szijarto'ya Sert Tepki: Macaristan Tarihin Yanlış Tarafında

Andrii Sybiha, Peter Szijarto'nun Drujba paylaşımına tepki göstererek Macaristan'ı tarihin yanlış tarafında olmakla suçladı; olay sonrası petrol sevkiyatları durduruldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:25
Sybiha'dan Szijarto'ya Sert Tepki: Macaristan Tarihin Yanlış Tarafında

Sybiha'dan Szijarto'ya Sert Tepki: Macaristan Tarihin Yanlış Tarafında

Szijarto'nun Drujba paylaşımına Kiev'den güçlü karşılık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt vererek Macaristan'ı tarihin yanlış tarafında olmakla suçladı.

Szijarto, ABD merkezli X şirketinin platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırısını hatırlattı ve Macaristan hükümetinin sorumlu askeri birliğin komutanının Macaristan ile Schengen Bölgesi'ne girişini yasakladığını bildirdi.

Sybiha ise bu paylaşımı alıntılayarak, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını anımsattı ve Szijarto'nun açıklamasını utanmazca olarak nitelendirdi. Bakan Sybiha'nın tepkisi şu ifadelerle aktarıldı:

Peter, eğer Rus boru hattı senin için bu sabah Rusya tarafından öldürülen Ukraynalı çocuklardan daha önemliyse, bu ahlaki çöküş demek.

Sybiha ayrıca Macaristan'ın tarihin yanlış tarafında yer aldığı görüşünü yineleyerek Kiev'in bu tutuma aynı şekilde yanıt vereceğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak, Slovakya ve Macaristan yetkilileri 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Drujba saldırısı nedeniyle ülkelerine yönelik Rus petrolü sevkiyatının 5 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuş ve saldırıya tepki göstermişlerdi.

