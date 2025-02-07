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Sydney'de 102 Zehirli Yılan Bulundu: Kırmızı Karınlı Siyah Yılan Alarmı

Sydney'deki bir evin bahçesinde 102 yavru kırmızı karınlı siyah yılan bulundu. Bölge sakinleri, yılanları fark ettikten sonra endişelendi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:46
Sydney'de 102 Zehirli Yılan Bulundu: Kırmızı Karınlı Siyah Yılan Alarmı

Sydney'de Yılan Alarmı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinin Horsley Park bölgesindeki bir evin arka bahçesinde 102 yavru kırmızı karınlı siyah yılan keşfedildi.

Yılan Görüntüleri Endişe Yaratıyor

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) tarafından aktarılan habere göre, bölge sakinleri son birkaç gündür evlerinin etrafında yılanlar gördüklerini bildirmişti. Bu yılanların, saman yığınlarında saklandığı belirtiliyor.

Köpek Isırılması Üzerine Eyleme Geçildi

Bir yerel sakinin köpeğinin Latince adıyla Pseudechis Porphyriacus olarak bilinen bu yılanlar tarafından ısırılması, yılan avcıları'nın bölgeye gelmesine neden oldu. Yılan avcısı Cory Kereawro, iş arkadaşı Dylan ile birlikte bir evin bahçesinde 40 yavru yılan bulduklarını, bunlardan hamile olanların yavrulamasıyla bu sayının 102'ye ulaştığını açıkladı.

Rekor Sayıda Yılan Bulundu

Kerewaro, bu kadar çok sayıda kırmızı karınlı siyah yılanla karşılaşmanın nadir olduğunu belirterek, bölge halkından büyük bir yardım talebi aldıklarını vurguladı. Daha önce bu türden yılanlarla ilgili acı tecrübeler yaşandığını ifade eden Kerewaro, bazı meslektaşlarının ısırılma nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Bilinmesi Gerekenler

Australian Museum verilerine göre, kırmızı karınlı siyah yılanlar genelde Avustralya’nın NSW ve Victoria eyaletlerinde bulunuyor ve tek bir batında 5 ila 18 yavru getirebiliyor. Isırıkları zehirleyici olan bu yılanlar, şişme, bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal ve kas ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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