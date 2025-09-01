Sydney'de Rus Konsolosluğu Bahçesine SUV ile Giriş: Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde, Rus Konsolosluğu önünde park halinde bulunan bir SUV tipi araç paniğe neden oldu. Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) haberine göre, olay yerine gelen eyalet polisi sürücüden araçtan inmesini istedi.

Polisin çağrılarını dikkate almayan sürücü, aracı çalıştırıp demir kapıya hızla çarparak Konsolosluğun bahçesine girdi. Olayın ardından 39 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve araç çekiciyle Konsolosluk bahçesinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma ve Konsolosluk Açıklaması

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, olay sırasında bir polisin yaralandığı bildirildi. Rusya'nın Sydney Konsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz sürücünün uyarıları dinlemeyerek "kasten" Konsolosluk binasına girdiği ifade edildi.

Konsolosluk açıklamasında ayrıca Konsolosluk çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediği ve olayın aydınlatılması için Avustralya makamlarıyla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.