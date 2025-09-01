DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

Sydney'de Rus Konsolosluğu Bahçesine SUV ile Giriş: Sürücü Gözaltına Alındı

Sydney'de park halindeki SUV, demir kapıyı kırarak Rus Konsolosluğu bahçesine girdi; 39 yaşındaki sürücü gözaltına alındı, bir polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:22
Sydney'de Rus Konsolosluğu Bahçesine SUV ile Giriş: Sürücü Gözaltına Alındı

Sydney'de Rus Konsolosluğu Bahçesine SUV ile Giriş: Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde, Rus Konsolosluğu önünde park halinde bulunan bir SUV tipi araç paniğe neden oldu. Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) haberine göre, olay yerine gelen eyalet polisi sürücüden araçtan inmesini istedi.

Polisin çağrılarını dikkate almayan sürücü, aracı çalıştırıp demir kapıya hızla çarparak Konsolosluğun bahçesine girdi. Olayın ardından 39 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve araç çekiciyle Konsolosluk bahçesinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma ve Konsolosluk Açıklaması

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, olay sırasında bir polisin yaralandığı bildirildi. Rusya'nın Sydney Konsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz sürücünün uyarıları dinlemeyerek "kasten" Konsolosluk binasına girdiği ifade edildi.

Konsolosluk açıklamasında ayrıca Konsolosluk çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediği ve olayın aydınlatılması için Avustralya makamlarıyla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025