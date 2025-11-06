T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde

T-155 TTA ENTEGRE Modern Çekili Panter Obüsü Modernizasyonu Projesi kapsamında prototip teslimatı başarıyla tamamlanarak ilk sistem 5 Kasım 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri envanterine alındı. Proje, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) idari sorumluluğunda, ASFAT ana yükleniciliğinde; ASELSAN, BMC ve MKE alt yükleniciliğinde yürütüldü.

Proje ve teknik entegrasyon

Proje, BMC tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen sistemi kapsıyor. Çekili Panter Obüsünden sökülen ve MKE tarafından modernize edilen 155 mm’lik Silah Sistemi ile ASELSAN tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemiin entegrasyonu gerçekleştirilerek operasyonel bir platform oluşturuldu. Entegrasyon faaliyetleri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Kalifikasyon ve test süreci

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, yaklaşık üç yıla yakın süren kalifikasyon sürecinde kapsamlı testlere tabi tutuldu. Prototip ile farklı arazi şartlarında 20 bin kilometreden fazla sürüş gerçekleştirildi ve çeşitli atış senaryolarında 350 adete yakın atış yapıldı. Çevresel koşul testleri ve diğer performans değerlendirmeleri de tamamlanarak kalifikasyon süreçleri başarıyla sonuçlandırıldı.

Operasyonel yetenekler

8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi, topçu sınıfı ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı mevzi alma yeteneğiyle öne çıkıyor. Sistem, gelişmiş atış kontrolü sayesinde uzun menzilli ve isabetli atış yapabiliyor; muharebe unsurlarına zamanında ve etkili ateş desteği sağlıyor. Bu özellikler T-155 TTA Entegre Panter Obüsü'nü modern kara harekâtında tercih edilen bir topçu çözümü haline getiriyor.

Proje takvimi ve seri üretim

Proje kapsamında 2020 yılında AFGM ile ASFAT arasında sözleşme imzalandı. Takvim, Kasım 2021 itibarıyla başlatıldı ve prototip entegrasyon faaliyetleri Kasım 2022de tamamlandı. Prototip ile ilk atışlı testler Aralık 2022de gerçekleştirildi. Kasım 2025 itibarıyla muayene faaliyetleri tamamlanan sistem, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek seri üretime başladı.

KARA KUVVETLERİNE İLK T-155 TTA ENTEGRE PANTER OBÜSÜ TESLİM EDİLDİ