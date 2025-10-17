TABEF İstanbul'da: Türkiye-Afrika Ortaklığı Masaya Yatırıldı

Amany Asfour: Türkiye, Afrika için güvenilir bir ortak

Afrika İş Konseyi Başkanı Amany Asfour, Türkiye’nin Afrika’nın kalkınma yolculuğunu ve refah arayışını uzun süredir destekleyen güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AfB) koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Forum kapsamındaki görüşmelerde, iki taraflı yatırım ve ticaretin güçlendirilmesi, altyapı iş birlikleri ile sürdürülebilir ekonomik kalkınma başlıkları ön plana çıktı. Katılımcılar, Türkiye-Afrika ortaklığının daha kapsamlı projelerle pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, iş dünyası temsilcileri ve siyasetçilerin değerlendirmeleriyle Türkiye-Afrika ilişkilerinin ekonomik yönüne dair somut adımlar atılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na düzenlenen kapanış programına katılarak konuşma yaptı.