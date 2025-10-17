TABEF İstanbul'da: Türkiye-Güney Afrika İlişkilerinde Yeni Dönem

DEİK Başkanı Salim'den dostluk ve ticaret vurgusu

DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Salim, Türkiye-Güney Afrika ilişkileri için artık yeni bir aşamaya geçme zamanının geldiğini belirterek “Artık bu ilişkilerin sadece ekonomik değil, dostluk seviyesine taşınmasının zamanı geldi.” dedi.

Etkinlikte ayrıca ticaretin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı öne çıktı. Salim, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi için bürokratik ve ticari engellerin aşılmasının önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor.

Gelişmeler Anadolu Ajansı tarafından takip edildi.

