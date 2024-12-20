Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti

TRT'nin dijital platformu tabii'nin merakla beklenen yeni orijinal dizisi 'Gassal''ın galası, sanat ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlendi. Galada dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, projeye dair yaptığı açıklamalarda gözleri üzerine çekti.

Açıklamalar ve Duygular

Kural, “Dizide hem eğleniyoruz hem de hüzünleniyoruz. İzleyince her şeyin farkına varacağız. Değişik, güzel bir set oldu,” diyerek, dizinin dinamik atmosferine vurgu yaptı. Başarılı aktör, Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınan senaryoyu çok beğendiğini ve bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

İkinci Sezon Müjdesi

Uzun bir süredir Baki karakterine hayat veren Kural, dizinin ikinci sezon çekimlerinin devam ettiğini ve bu sezon birçok sürpriz ismin kadroya katılacağını duyurdu. “Bize katkı sağlayan çok fazla kişi var,” diyen Kural, dizideki çalışmaları hakkında da bilgiler paylaştı.

Ayrıca, gassallık mesleğinin derinliği hakkında bilgi veren Kural, gassal abileriyle yaptıkları sohbetlerin kendisi için çok öğretici olduğunu ifade etti. “Hassas bir konu olduğu için çok dikkatli davranmaya çalıştık,” dedi.

Dizinin Yapısı ve Teması

Dizinin yönetmeni Selçuk Aydemir, projeyi sadece bir kara mizah olarak nitelendirmediğini, dramatik unsurların da yoğun bir şekilde yer aldığını belirtti. Sümeyye Karaarslan ise hikayenin çıkış noktasının ölümle ilgili olduğunu ve bunun üzerine ele alınan komedi unsurlarının güçlü bir dramayla harmanlandığına dikkat çekti.

'Gassal''ın kadrosunda ayrıca Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi güçlü isimler yer alıyor. İkinci sezon çekimlerinde Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi yeni isimler de projeye katılacak.

Dizinin Temel Hikayesi

Dizinin teması özetle şöyle: Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkarken, bu mesleği yapabilmek için hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşmek zorunda kalır. Bu yolculuk, onun hem kişisel gelişimine hem de toplumsal gözlemlerine derinlik katacaktır.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Galaya katılan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural (ortada), yönetmen Selçuk Aydemir (sağda) ve senarist Sümeyye Karaarslan (solda) açıklamalarda bulundu.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Galaya katılan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural (ortada), yönetmen Selçuk Aydemir (sağda) ve senarist Sümeyye Karaarslan (solda) açıklamalarda bulundu.