Tacikistan, 2024'te 110 Milyon Dolar Değerinde İnsani Yardım Aldı

Tacikistan, 2024'te 51 ülkeden toplam 110 milyon dolar insani yardım aldı. Yardımlar gıda, ilaç ve çeşitli malzemelerden oluşuyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:37
Tacikistan, 2024'te 110 Milyon Dolar Değerinde İnsani Yardım Aldı

Tacikistan'a 2024 Yılında Ulaşan İnsani Yardımlar

Tacikistan, 2024 yılı itibarıyla 51 ülkeden toplam 110 milyon dolar değerinde insani yardım aldı. Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu yardımların içeriği hakkında bilgi verildi.

Ayrıntılar ve Yardım İçeriği

Açıklamada, insani yardımların gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi malzemelerin yanı sıra diğer eşya kalemlerini de kapsadığı belirtildi. Özellikle un ve bitkisel yağ gibi temel gıda maddeleri bu yardımlar içinde önemli bir yer tutuyor.

Yardım Gönderen Ülkeler

Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında Çin, %39,3'lük oranla ilk sırada yer alıyor. Bunu ABD %15,8, Kazakistan %13,8 ve Rusya %7,3'lük payla takip ediyor.

Tacikistan'ın İnsani Yardım İhtiyaçları

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2023 yılında toplam 95 milyon dolar insani yardım almıştı. Ülkenin insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası destek ve yardımlar devam etmektedir.

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