Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman BDT Faaliyetlerini Geliştirmek İstiyor

Tacikistan BDT’ye Yön Veriyor

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2025 yılında ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dönem başkanlığını üstleneceğini duyurdu. Bu süreçte, BDT'nin faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atmayı planladıklarını ifade etti.

BDT Üyeleri Arasında İşbirliğini Artırmak

Rahman, Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “2025 yılından itibaren BDT’nin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek önceliklerimiz arasında yer alacak” dedi. Özellikle siyasi ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Öne Çıkacak

Cumhurbaşkanı, BDT'nin olumlu imajını dünya sahnesinde pekiştirmek için ekonomik, çevresel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine özel önem vereceklerini belirtti. Ayrıca, “2. Dünya Savaşı’nda kazanılan Büyük Zafer’in 80. yıl dönümü kutlamaları da gündemimizde önemli bir yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

Güvenlikte İşbirliğini Güçlendirmek

Güvenlik alanındaki modern tehditlere karşı etkili bir işbirliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren Rahman, toplantıda alınan kararların, BDT üyesi ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini artıracağına inandığını sözlerine ekledi.