Tacikistan'da Genel Seçimler Başladı: 5 Milyon Seçmen Sandıkta

Tacikistan'da Halk, Genel Seçimler İçin Sandık Başında

Tacikistan'da seçmenler, parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Ülkede gerçekleşen genel seçimlerde, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyeleri için yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar oy kullanılacağı belirtildi.

Seçim Süreci ve Partiler Arası Rekabet

Çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemi çerçevesinde yapılan seçimlerde, Halk Demokratik Partisi, Komünist Parti, Demokrat Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Çiftçiler Partisi ve Sosyalist Parti dahil toplamda 220 aday 63 sandalye için yarışıyor. Orantılı nispi temsil sistemine göre 22 milletvekilliği için 68 aday, çoğunlukçu seçim sistemine göre ise 41 milletvekilliği için 152 aday mücadele ediyor.

Oy Kullanma Yerleri ve İzleme

Ülkedeki 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 513 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için ise 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık açıldı.

Seçimi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi birçok uluslararası kuruluştan 200'den fazla uluslararası gözlemci takip edecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve ekibi de bu süreçte Tacikistan'da bulunuyor.

AGİT'in Durumu

Ancak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), akreditasyonla ilgili herhangi bir garanti olmaması sebebiyle seçimleri gözlemci olarak takip edemeyecek. AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından yapılan son açıklamada, Tacikistan'daki parlamento seçimleri için gözlem misyonunun iptal edilme zorunluluğu ortaya çıktığı kaydedildi.

Geçmiş Seçimler Hakkında Bilgiler

Tacikistan'da Mart 2020'de yapılan son parlamento seçimlerinde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisi'ndeki 63 sandalyeden 47'sini kazanmıştı. Yüzde 5'lik barajı aşan Çiftçiler Partisi 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2, Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye elde etmişti.

Tacikistan'da seçmenler, parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Ülkedeki genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar oy kullanılacak. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (fotoğrafta) seçim sandığına giderek oyunu kullandı.

Tacikistan'da seçmenler, parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Ülkedeki genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar oy kullanılacak. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (fotoğrafta) seçim sandığına giderek oyunu kullandı.