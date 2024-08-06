Tacikistan Ekonomisi İlk Yarısında Yüzde 8,2 Büyüdü

Tacikistan Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Tacikistan, 2023 yılının ilk altı ayında Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ile yüzde 8,2 oranında bir büyüme kaydetti. Bu durum, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere dayanıyor.

Makroekonomik İstikrarın Korunması

Jeopolitik gerilimler, uluslararası yaptırımlar ve iklim değişikliklerinin etkilerine rağmen, Tacikistan ekonomisi bu dönemde makroekonomik istikrarını sürdürmeyi başardı. 2023’ün ilk yarısında ülkenin GSYH'si 5,8 milyar dolara ulaştı.

Sektörel Büyümeler

Büyümenin önemli sektörleri arasında:

Sanayi üretimi: %11,5

Tarım sektörü: %9,6

Hizmetler sektörü: %16,6

Yük taşımacılığı: %13,8

Yolcu taşımacılığı: %9

Yatırımlar: %15,7

Enflasyon Oranı

2023 yılının ilk yarısında enflasyon oranı, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 azalarak %1,9 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yıl ülke ekonomisi %8,3 büyümüş ve GSYH 10,8 milyar dolara ulaşmıştı.