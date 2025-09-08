TADD Mali'de Çiftçilere "Modern Tarım Teknikleri" Eğitimi Verdi

TADD Mali'de çiftçilere modern tarım eğitimi verdi

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Mali'de sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla düzenlediği "Modern Tarım Teknikleri" programı ile bölge çiftçilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdi.

Mali'de 5 günlük uygulamalı eğitim

Derneğin yazılı açıklamasına göre, Malide düzenlenen program 5 gün sürdü. Eğitim kapsamında çiftçilere ekolojik sıvı gübrelerin kullanımı hakkında teorik bilgiler verildi ve sahada uygulamalı atölyeler yapıldı.

Programda görev alan uzman tarım mühendisleri tarafından verilen sunumların ardından, katılımcılar pratik uygulamalarla yeni teknikleri denedi. Eğitimlerin sonunda çiftçilere sıvı gübre ve tarım aletleri dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, eğitimlerin çevre dostu tarımı teşvik etmeyi ve kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Uganda'da hasat ve ekipman desteği

Dernek ayrıca Uganda'nın Jinja kentinde yürüttüğü tarım faaliyetlerinin hasadının alındığını açıkladı. 5 köyden 100 çiftçinin katıldığı ekimlerden mısır, fasulye ve lahana toplandı.

Uganda'da da çiftçilere modern tarım teknikleri aktarılmış ve ekipman yardımı yapılmıştır.

Yetkili açıklamaları

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin projeye ilişkin olarak, "Görevimiz yalnızca geçici yardım sağlamak değil, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma çözümleri sunmaktır. Bu tür eğitim programlarıyla, Afrika'daki çiftçiler geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak topraklarını daha verimli kullanma imkanı bulacaklar." dedi.

Mali'deki eğitimin kapanış törenine katılan Senou Belediye Başkanı ise tarım teknikleri eğitimini büyük bir şans olarak nitelendirip TADD'ye teşekkür etti. Başkan, Mali'de TADD gibi sivil toplum kuruluşlarının bu tür çalışmaları artırmasını temenni ederek, "Çiftçilerimize sunulan modern ve çevreci tarım yöntemleri, sadece onların geçimini değil, ailelerinin sağlıklı beslenmesini de doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yerel temsilciler de programın genç çiftçiler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak TADD'a teşekkürlerini iletti.

